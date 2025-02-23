Bloomberg: Украина отказала США в компенсации 500 млрд долларов

Украина требует сократить компенсацию США в пять раз

Украина требует сократить компенсацию США в пять раз — с 500 млрд долларов до 90 млрд, сообщает ТАСС.

Как указывает агентство со ссылкой на Bloomberg, речь идет о сумме наполнения специального фонда. через который Вашингтон планировал вернуть себе 500 млрд долларов, потраченные на поддержку Киева.

«Однако Украина утверждает, что реальная сумма этой помощи составляет примерно 90 млрд — почти в пять раз меньше запрашиваемой суммы» — сообщил источник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет забрать прибыль Украины от работы месторождений ископаемых, транспортной инфраструктуры и соглашение на этот счет "близко к подписанию".