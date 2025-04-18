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Bloomberg: США ждут прекращения огня в украинском конфликте в ближайшее время

Соединенные Штаты ждут большого прогресса по вопросу прекращения огня в рамках урегулирования украинского конфликта в ближайшее время. Об этом представители США рассказали своим западным коллегам, сообщает РИА Новости .

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, во время переговоров стороны обсуждали, как за короткий срок добиться прекращения огня.

Также проговаривались варианты установления прочного мира.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине в контексте территории может быть частично решен.