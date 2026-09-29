В Подмосковье на портале «МОй АПК» открыли раздел для инвесторов

На подмосковном портале «МОй АПК» заработал раздел для инвесторов в агропромышленный комплекс. В нем собрали сведения о земельных участках, мерах поддержки и подготовке документов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На региональном портале «МОй АПК» заработал раздел «Инвестору» для бизнеса, планирующего проекты в агропромышленном комплексе Подмосковья. В блоке частых вопросов можно найти свободный земельный участок и узнать порядок его получения, изучить программы льготного кредитования и меры господдержки.

«Наша ключевая задача — сделать путь инвестора в Подмосковье максимально быстрым и комфортным на каждом этапе. Новый раздел работает по принципу одного окна», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В разделе опубликован инвестиционный паспорт АПК Подмосковья. Он содержит обзор преимуществ региона, перспективных направлений отрасли и реализуемых проектов, график мероприятий и контакты. На портале также размещены статистика по завершенным инвестиционным проектам и ссылки для подготовки и подачи документов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). В ведомстве рассчитывают, что цифровые сервисы снизят административные барьеры и помогут привлечь инвестиции в сельские территории региона.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме получил награду за 3 место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Мы благодарны всем, кто сопровождает этот проект (рейтинг инвестклимата — ред.), потому что за все эти годы он не стал яблоком раздора», — сказал он.