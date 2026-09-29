Минтранс оценил загруженность дорог Подмосковья в 3 балла

Вечером 29 сентября движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Тураевском, Каширском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Затруднения также наблюдаются на подъезде к аэропорту Шереметьево — на Лобненском и Шереметьевском шоссе, а также на А-107 в районе Подольска.

Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть внимательными при въезде во двор и парковке.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья ведомство публикует в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.