Маркет «100% Подмосковье» в Мытищах собрал около 6 тыс гостей

Маркет локальных брендов «100% Подмосковье. Краски осени» 26–27 сентября посетили около 6 тыс. человек. В парке Мира в Мытищах предприниматели представили свои товары, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Маркет «100% Подмосковье. Краски осени» прошел 26–27 сентября в парке Мира в Мытищах. Его посетили около 6 тыс. человек. Предприниматели региона представили собственные бренды, фермерскую продукцию и изделия ручной работы.

На маркете продавали сыры, мясные деликатесы, натуральные сладости, выпечку, травяные чаи и сыродавленные масла. Гости также могли выбрать дизайнерскую одежду и аксессуары, украшения, косметику, изделия из фарфора, стекла и шерсти, свечи, ароматы и товары для дома. Посетители знакомились с производителями, узнавали истории брендов и особенности выпуска продукции.

Для предпринимателей маркет стал возможностью показать товары широкой аудитории, получить отзывы покупателей и привлечь новых клиентов. Это 15-е мероприятие цикла «100% Подмосковье», который помогает местным производителям продвигать бренды и налаживать связи с покупателями и деловыми партнерами.

Маркет организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Московской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Информация о поддержке бизнеса размещена на созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестиционном портале региона.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.