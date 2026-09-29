Эксперт Чихринова посоветовала установить датчик угарного газа в доме с печью

Печь нужно подбирать с учетом материала стен и перекрытий, покрытия пола и схемы дымохода. Перед монтажом следует проверить, выдержит ли основание вес печи, облицовки и других элементов. Если нет, потребуется усилить перекрытие или устроить отдельный фундамент.

В деревянном доме необходимо соблюдать противопожарные отступы и безопасно проводить дымоход через перекрытия и кровлю. Для заводской печи требования к монтажу указаны в документации производителя. Если покрытие пола горючее, перед топкой нужен негорючий лист размером не менее 50 × 70 см.

Вентиляционные каналы нельзя использовать как дымоход. Перед первым запуском и отопительным сезоном печь и дымоход нужно проверить на повреждения и очистить от сажи. Топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра или перекаливать. Для розжига не следует использовать бензин и керосин, а рядом с печью — сушить одежду и хранить горючие материалы. При следах обугливания на соседних конструкциях топку необходимо прекратить до устранения причины.

Чихринова также предупредила об опасности угарного газа.

«Он не имеет цвета и запаха, поэтому неисправный дымоход, трещины в печи или нарушение тяги могут быть особенно опасны. В доме с печным отоплением стоит установить датчик угарного газа, а также автономный дымовой пожарный извещатель», — заключила специалист.

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