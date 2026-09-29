Терапевт Чистик призвала после 40 лет проверять давление, сахар и холестерин

После 40 лет важно регулярно проверять давление, холестерин и сахар: их отклонения могут долго не вызывать симптомов, сообщает RT .

Терапевт и гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик предупредила, что гипертония, высокий холестерин и преддиабет иногда впервые проявляются инфарктом или инсультом. Давление нужно измерять у терапевта минимум раз в год, а при головной боли или головокружении — и дома.

Также врач советует сдавать кровь на липидный профиль и глюкозу натощак либо гликированный гемоглобин. Сахар впервые проверяют не позже 35 лет, при лишнем весе и других факторах риска — раньше. При нормальном результате анализ повторяют не реже раза в три года, при отклонениях — чаще. По давлению, холестерину, возрасту, полу и курению врач оценивает риск сердечно-сосудистых событий на десять лет и решает, нужны ли лечение и более частые проверки.

Для скрининга рака толстой кишки анализ кала на скрытую кровь проводят раз в два года с 40 лет и ежегодно с 65 лет. Альтернатива — колоноскопия: при нормальном результате ее повторяют примерно раз в десять лет. Если у близких родственников были рак кишечника или полипы, обследование начинают раньше 45 лет; срок определяет врач.

Женщинам с 40 лет раз в два года проводят маммографию. График с учетом наследственности обсуждают с гинекологом или маммологом. Мужчинам предлагают анализ на простатспецифический антиген (ПСА) в 45, 50, 55, 60 и 64 года. Дополнительные обследования Чистик советует подбирать с врачом по результатам осмотра и семейной истории.

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