Bloomberg: союзники НАТО доставили на Украину первую партию истребителей F-16

По словам источника агентства, их количество «невелико». Точная цифра поставленных Киеву истребителей не называется, как и страны-поставщики. Издание называет это событие «долгожданным шагом», которого ждали больше года.

При этом непонятно, смогут ли украинские летчики, проходящие обучение на Западе, немедленно сесть за штурвал истребителей. На это может понадобиться больше времени.

По данным газеты The Washington Post, F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для ВСУ. Самолеты на начальном этапе не смогут подлетать слишком близко к линии фронта. Многие сомневаются, что F-16 помешают российским истребителям.