Словакия официально отказалась от военных поставок Киеву. При этом словацкие снаряды оказываются у ВСУ, потому что власти в Братиславе не контролируют, что делают с продукцией покупатели, сообщает РБК.

По словам министра обороны страны Роберта Калиняка, покупатели боеприпасов сами принимают решения об их поставке. В нынешнем году в стране произведут 125 тыс. снарядов. В следующем году их количество увеличится до 200 тыс.

«В нашей политической декларации говорится, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что, делая это, мы бы поддержали конфликт», — рассказал он.

По словам министра, при этом Словакия не будет ограничивать производство оборонной продукции. Благодаря этому получится поддержать валовой внутренний продукт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что представители экс-президента США Дональда Трампа оповестили главу Украины Владимира Зеленского о необходимости начать переговоры с Россией.