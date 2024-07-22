В Ирландии заявили об отсутствии шансов у Украины победить Россию

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что представители экс-президента США Дональда Трампа оповестили главу Украины Владимира Зеленского о необходимости начать переговоры с Россией, сообщает Газета.ru .

По мнению корреспондента, у Киева отсутствуют шансы победить РФ. Боуз считает, что при этом Зеленский осознает последствия сложившейся ситуации.

Журналист добавил, что помощники Трампа призвали Зеленского прекратить конфликт с Россией путем переговоров.

До этого Зеленский не исключал, что проведет мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вопреки действующему запрету. По словам украинского лидера, для этого нужно подготовить полноценный план мирного разрешения конфликта.