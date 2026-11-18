По данным Bloomberg, Москва добивается отсутствия войск союзников в странах, вступивших в НАТО после 1997 года. Взамен она якобы готова сократить военное присутствие в Калининграде, сообщает «Царьград» .

США активизировали переговоры по Украине после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. По данным Bloomberg, Вашингтон добивается прогресса до прихода демократического большинства в январе и призывает Москву и Киев рассмотреть предложения о правилах НАТО и размещении сил в Европе.

Страны Балтии резко отвергли идею ограничить присутствие союзников. Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: «У России не должно быть права вето».

Он пояснил, что речь идет о решениях по присутствию НАТО и действиям Европы в рамках блока. Вильнюс считает неприемлемыми договоренности, позволяющие Москве влиять на размещение сил в регионе.

Европейцы настаивали на прекращении огня до обсуждения безопасности. Однако на саммите Евросоюза 13 ноября многие лидеры согласились на переговоры, чтобы не портить отношения с США.

По документу The Washington Post, Москва также требует запретить членство Киева в НАТО и участие в оборонной политике Евросоюза, ограничить численность украинской армии, прекратить западные поставки оружия и военную активность альянса в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

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