Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Ростелеком» по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом стала жалоба на рекламное письмо об услугах связи, направленное по электронной почте без предварительного согласия адресата.

Физическое лицо обратилось в Московское областное УФАС России с жалобой на письмо с рекламой услуг связи, поступившее на его электронную почту.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело в отношении ПАО «Ростелеком» по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вину организации установят, ей грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.