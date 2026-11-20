Лариса Долина выступила в защиту Филиппа Киркорова после жалоб на его концерт в Тюмени. Певица отметила, что артист вышел на сцену, несмотря на болезнь, сообщает Сургут Информ .

Киркоров дал концерт в Тюмени 9 ноября. По словам недовольных зрителей, певец едва пел и пошатывался. Часть пользователей потребовала вернуть деньги за билеты и усомнилась в объяснении артиста о температуре 40 градусов.

В конце выступления Киркоров объяснил, почему не отменил шоу.

«Я как представил, что вы сдаете билеты назад в этот практически Новый год, который застал меня здесь, в Тюмени… Я не мог разрушить этот праздник для себя в первую очередь и для вас, выступив сегодня перед вами в любом состоянии, как бы мне плохо ни было», — пояснил артист.

Комментарий Долиной появился в Telegram-канале Rocket Mag. Певица признала, что коллега мог отменить выступление из-за болезни. По ее мнению, зрители не оценили ответственность артиста, который решил не подводить публику.

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