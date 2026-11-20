сегодня в 11:51

Согласован проект строительства здания отдела Министерства внутренних дел района Чертаново Центральное, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здание возводится по адресу: ул. Чертановская, вл. 25А.

«В районе Чертаново Центральное построят здание для нужд территориального органа внутренних дел. Соответствующий проект прошел государственную экспертизу. Согласно документации, объект переменной этажности общей площадью почти 6,4 тыс. кв. м возведут на участке в 0,4 га на месте существующего здания отдела полиции», — поделился Щербаков.

Описанное в проекте архитектурное решение выполнено в современной стилистике с рельефной пластикой фасадов.

В надземной части здания оборудуют служебные кабинеты, спортивный зал для тренировок, оружейные, специализированные помещения для содержания задержанных, комнату приема граждан, а также конференц-зал на 155 мест. На подземном этаже запроектированы автостоянка на десять машино-мест и 25-метровая стрелковая галерея.

На прилегающей территории обустроят проезды и тротуары, а также площадку для построения личного состава, разобьют газоны, установят скамейки и столбы освещения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2010 года введено в эксплуатацию 31 здание полиции, а в 2027–2031 годах планируется построить еще 21.