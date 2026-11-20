Компания Destinus, связанная с обвиняемым в России в госизмене Михаилом Кокоричем, за последний год получила сотни миллионов евро от стран Евросоюза, сообщает RT .

По данным RT, Destinus заявляла о причастности к атаке на Крымский мост. Компания выполняет контракт Минобороны Нидерландов на поставку беспилотников для Вооруженных сил Украины. Согласно годовому отчету ведомства, часть поставок пришлась на 2026 год — на сумму 291,9 млн евро.

В июне 2026 года Нидерланды объявили о выделении еще 250 млн евро на ударные дроны для Украины. Министр обороны уточнил в ответе парламенту от 1 сентября, что речь идет о Ruta Block 2 — изделии, которое можно классифицировать и как беспилотник, и как крылатую ракету. По данным газеты NRC, контракт получила Destinus.

В августе ведомство заключило с компанией контракт на разработку и испытания дронов-перехватчиков Hornet B2 для военных кораблей. Тендер не проводили, сославшись на национальную безопасность. Бюджет программы оценивают в 250 млн — 1 млрд евро.

В декабре прошлого года Destinus получила кредит на 50 млн евро от Commerzbank, в котором правительству Германии принадлежит 12,7%. В октябре 2026 года финансирование предоставил и немецкий оборонный подрядчик Helsing.

Еврокомиссия включила фирму в европейско-украинский альянс разработчиков дронов.

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