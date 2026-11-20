Подрядчик приступил к обновлению Заборьевской школы в Домодедово. На время работ для 850 учеников организуют обучение на других площадках, открыть здание планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание передали местной компании «Мособлстройтрест № 11». Подрядчик завозит материалы и начинает демонтаж. В школе обновят фасад и кровлю, заменят коммуникации и сантехнику, отремонтируют классы, спортзал и пищеблок. Также установят современные системы безопасности и благоустроят территорию.

Компания ранее отремонтировала Востряковский корпус № 3 образовательного комплекса «Орбита», детский сад «Светлячок» и Лобановскую школу. Глава округа Евгения Хрусталева отметила качество работ подрядчика и соблюдение сроков.

Учащихся временно переведут в основной корпус Домодедовской гимназии № 5 по адресу: микрорайон Центральный, улица Корнеева, строение 39. Занятия начнутся 23 ноября после каникул. При выборе площадки учитывали вместимость помещений, организацию питания, транспортную доступность и безопасность детей.

Управление образования и администрация школы индивидуально обсудили варианты с родителями. Семьям предложили сохранить привычный класс, перейдя во вторую смену, либо учиться в первую смену в действующих классах гимназии или других школ округа.

Все маршруты школьных автобусов сохранят: ими будут пользоваться 459 детей из удаленных сельских населенных пунктов и воинских частей. Для 113 учеников начальных классов организуют дополнительный подвоз. До гимназии также можно доехать общественным транспортом: по маршруту курсируют 15 автобусов, расписание позволяет прибыть к началу уроков.

По словам Хрусталевой, детям сохранят очный формат, образовательную программу, необходимые учебные нагрузки и внеурочные занятия, обеспечат питание и психолого-педагогическое сопровождение. Организацию обучения и подвоза контролируют администрация и совет депутатов округа. Возобновить занятия в обновленном здании планируют в 2027 году.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.