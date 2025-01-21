Bloomberg: на Трампа подали в суд в первый день работы на посту президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его администрация оказались ответчиками по ряду судебных исков, поданных в первый же день после церемонии инаугурации на пост главы государства, сообщает РБК .

Как пишет издание Bloomberg, всего в отношении Трампа и его команды подали 3 судебных иска. Национальный профсоюз казначейских служащих подал иск в связи подписанным Трампом указом, который упрощает процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих.

В статье отметили, что еще один коллективный иск от имени организаций, поддерживающих иммигрантов, был подан Американским союзом защиты гражданских свобод, Фондом правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатским юридическим советом.

Организации недовольны указом нового американского лидера, который ограничивает предоставление гражданства США по праву рождения. Теперь его не могут получить дети мигрантов, находящиеся в стране временно или незаконно.

Из материала следует, что юридическая фирма National Security Counselors выступила с третьим иском в отношении новой администрации Штатов. Истец утверждает, что создание департамента эффективности правительства США нарушает закон 1972 года, который требует соблюдать определенные требования раскрытия информации, найма сотрудников и других практик.

Ранее Дональд Трамп в срочном порядке отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джо Байдена после официального возвращения республиканца в Овальный кабинет Белого дома. По словам Трампа, он намерен «остановить бюрократов Байдена».