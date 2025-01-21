Трамп обнулил «разрушительные и радикальные» указы Байдена

Новый президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джо Байдена. Это стало одним из первых решений республиканца после его официального возвращения в Овальный кабинет, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Трампа, он намерен «остановить бюрократов Байдена». Для этого он введет «немедленную заморозку регулирования», чтобы ведомства временно не могли выпускать нормативные акты до момента, пока новый состав Белого дома не начнет контролировать работу правительства.

«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных исполнительных актов предыдущей администрации», — сказал американский лидер.

Также Трамп указом вернул федеральных чиновников на работу в офисы, отменив для них удаленную занятость. Президент пригрозил увольнениями всем сотрудникам, кто не вернется с «удаленки».

Ранее Дональд Трамп обещал сократить численность правительства США и расформировать ряд государственных учреждений.