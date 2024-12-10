Bloomberg: Китай ограничил западный экспорт компонентов для беспилотников

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Китай сократил поставки деталей для беспилотников в страны Запада

Китай сократил или полностью прекратил поставки деталей для производства беспилотников в страны Запада, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ограничительные меры связаны с намерением избранного президента США Дональда Трампа обложить 10-процентными пошлинами весь импорт из КНР.

Ограничения затрагивают как американские, так и европейские компании. Это может отразиться на обороноспособности Украины, указано в публикации.

Ранее сообщалось, что американская компания Skydio, производящая дроны для ВСУ, попала под санкции Китая.