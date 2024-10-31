Санкции Китая спровоцировали кризис в поставках дронов США на Украину

Американская компания Skydio столкнулась с острой нехваткой компонентов из Китая, которые нужны для производства дронов, поставляемых на вооружение Украины, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Китайские санкции застали врасплох компанию Skydio. Производители дронов в срочном порядке пытаются найти альтернативных поставщиков, которые также производят подходящие аккумуляторы.

Власти Китая ввели санкции против Skydio 11 октября 2024 года. Также в санкционный список КНР попали 10 американских граждан, среди которых соучредитель и главный исполнительный директор Skydio Inc. Адам Брай, генеральный директор подразделения Skydio Inc., курирующего работу с Азиатско-Тихоокеанским регионом, Том Мосс.

Все движимое и недвижимое имущество компаний и граждан из санкционного списка на территории Китая будет заморожено. Гражданам, попавшим в список, запрещено получать визу для визита в Китай, а компаниям — сотрудничать с предприятиями и гражданами КНР.