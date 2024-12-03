Блинкен заявил, что США выделяют Украине 725 млн долларов военной помощи

сегодня в 05:19

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает RT .

«Дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов Министерства обороны, оценивается в 725 млн до», — сообщил он.

В новый пакет помощи входит также партия противопехотных мин.

Ранее предприниматель Илон Маск осудил президента Джо Байдена за предполагаемый запрос на выделение 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине, назвав это «финансированием вечной войны». Эта критика последовала за публикацией Politico о тайном обращении Байдена к Конгрессу.