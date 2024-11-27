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Илон Маск осудил Байдена за запрос на выделение дополнительной помощи Украине

Предприниматель Илон Маск осудил президента Джо Байдена за предполагаемый запрос на выделение 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине, назвав это «финансированием вечной войны». Эта критика последовала за публикацией Politico о тайном обращении Байдена к Конгрессу, сообщает «Царьград» .

Россия, в свою очередь, выражает обеспокоенность поставками западного оружия Украине, утверждая, что это препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает НАТО в конфликт.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что все военные грузы для Украины станут законными целями для России, а Кремль неоднократно подчеркивал негативные последствия западной военной поддержки Украины для переговорного процесса.

По мнению России, западные страны участвуют в конфликте не только посредством поставок оружия, но и обучением украинских военных.

Ранее Илон Маск раскритиковал истребители F-35. По его словам, проектирование модели провалилось на этапе предъявлений слишком завышенных требований.