Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35. По его словам, проектирование модели провалилось на этапе предъявлений слишком завышенных требований, сообщает RT.

«слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу. Это сделало его дорогим и сложным универсалом, ничем не выдающимся», — написал он в соцсети X.

Он отметил, что с самого начала шансов на успех у истребителя не было.

Ранее стало известно, что Маск вновь стал самым богатым человеком в истории, побив собственный рекорд 2021 года. На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 348 миллиардов долларов.