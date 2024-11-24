Маск снова стал самым богатым человеком в истории

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Американский предприниматель Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, сообщает ТАСС .

Издание Bloomberg опубликовало ежегодный «Индекс миллиардеров». Согласно рейтингу, состояние Маска за прошедшую неделю увеличилось на $35 млрд и сейчас оценивается в $348 млрд.

Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и главу Oracle Ларри Эллисона.

Ранее сообщалось, что избранный президент США намерен отдать Маску пост главы нового Департамента эффективности государственного управления в американской администрации.