Маск снова стал самым богатым человеком в истории
Состояние Маска оценивается в рекордные 348 млрд долларов
Американский предприниматель Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, сообщает ТАСС.
Издание Bloomberg опубликовало ежегодный «Индекс миллиардеров». Согласно рейтингу, состояние Маска за прошедшую неделю увеличилось на $35 млрд и сейчас оценивается в $348 млрд.
Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и главу Oracle Ларри Эллисона.
Ранее сообщалось, что избранный президент США намерен отдать Маску пост главы нового Департамента эффективности государственного управления в американской администрации.