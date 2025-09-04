Bild: у лидеров Евросоюза и Трампа состоялся «горячий разговор»

«Коалиция желающих» пообщалась с американским президентом Дональдом Трампом посредством видеосвязи, после чего потеряла всякую надежду, что лидер США введет санкции против России. Осведомленные источники назвали состоявшийся диалог «горячим», после которого стала наблюдаться атмосфера разочарования и неудовлетворенности, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

Европейские лидеры после телефонного разговора, состоявшегося 4 сентября, потеряли надежду на то, что Трамп примет решение о введении санкций против России. Европейская сторона выдвинула предложение направить в Вашингтон своих делегатов в течение двух суток для формирования объединенной группы по разработке новых ограничительных мер в отношении РФ.

«Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — говорится в публикации Bild.

По данным издания, глава американской администрации упрекнул страны ЕС в продолжении закупок российской нефти. Источники зарубежного СМИ также сообщают, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи «коалиции желающих» обвинил европейцев в приобретении нефти у России через посредничество Индии.

На встрече «коалиции желающих» в числе прочих вопросов планировалось обсуждение гарантий безопасности для Украины. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, в настоящее время эта коалиция насчитывает 35 участников, из которых 26 выразили готовность отправить военные подразделения на территорию Украины после достижения соглашения о прекращении огня или установления мира.