Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже через 45 минут

Спустя 45 минут после начала встречи «коалиции желающих» в Елисейском дворце специальный представитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие. По данным администрации французского президента Эммануэля Макрона, Уиткофф еще вернется на встречу, пишет РБК .

В администрации французского президента пояснили, что Уиткофф вернется позже для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, к которой присоединятся также европейские лидеры.

Американский спецпосланник также планирует отдельную встречу с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским во время своего пребывания в Париже.

Лидеры европейских государств собрались 4 сентября на французской территории для переговоров с Зеленским. Основной вопрос встречи — обсуждение механизмов обеспечения безопасности Украины. Среди рассматриваемых вариантов фигурирует концепция «облегченной версии НАТО», согласно которой страны-гаранты обязуются в течение суток разработать план реагирования в случае агрессии против украинского государства.

Ранее сообщалось, что европейский план гарантий безопасности для Украины включает размещение войск вдали от фронта в качестве «демонстрационного элемента».