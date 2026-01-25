Бессент: Вашингтон не допустит, чтобы Канада стала «лазейкой» для Китая

Администрация США намерена предотвратить использование Канады в качестве транзитного канала для поставок китайских товаров на американский рынок. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News, сообщают "Ведомости" .

«Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США», — сказал он, отметив высокую степень интеграции экономик США и Канады.

Данное заявление стало реакцией на недавнюю договорённость Канады и Китая о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Соглашение предполагает, что Пекин снизит пошлины на канадские продовольственные товары, а Оттава — на китайские электромобили.

Ранее президент США Дональд Трамп в резкой форме отреагировал на эту сделку, пообещав немедленно ввести пошлины в размере 100% на весь импорт из Канады в случае её заключения.

