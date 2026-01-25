Дональд Трамп: Китай «захватывает» Канаду
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Канады, обвинив ее в подчинении экономическим интересам Китая, сообщает РБК.
В своей публикации в социальных сетях американский лидер заявил: «Китай успешно и полностью захватывает когда-то великую страну Канаду. Так грустно это видеть. Я только надеюсь, что они оставят хоккей в покое!».
Ранее Трамп раскритиковал власти Канады за позицию в ситуации вокруг Гренландии.
