Дональд Трамп: Китай «захватывает» Канаду

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Канады, обвинив ее в подчинении экономическим интересам Китая, сообщает РБК .

В своей публикации в социальных сетях американский лидер заявил: «Китай успешно и полностью захватывает когда-то великую страну Канаду. Так грустно это видеть. Я только надеюсь, что они оставят хоккей в покое!».

Ранее Трамп раскритиковал власти Канады за позицию в ситуации вокруг Гренландии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.