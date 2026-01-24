Трамп: Канада против строительства системы «Золотой купол» над Гренландией

Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, сообщает РИА Новости .

«Канада выступает против строительства „Золотого купола“ над Гренландией, хотя „Золотой купол“ защитил бы Канаду», — написал он.

По его словам, вместо этого Канада выбрала сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.

Гренландия является частью Датского Королевства. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

Ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

