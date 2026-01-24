Трамп: Канада против строительства системы «Золотой купол» над Гренландией
Дональд Трамп заявил, что Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, сообщает РИА Новости.
«Канада выступает против строительства „Золотого купола“ над Гренландией, хотя „Золотой купол“ защитил бы Канаду», — написал он.
По его словам, вместо этого Канада выбрала сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, «съест их» в течение года.
Гренландия является частью Датского Королевства. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.
Ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».
