Berliner Zeitung: Мерцу нужно проявить мужество и отправиться в Москву 9 мая
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Новому немецкому канцлеру Фридриху Мерцу необходимо прибыть в Москву 9 мая в День победы. Лидер ФРГ должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Berliner Zeitung.
На встрече главы Германии и РФ могли бы обсудить двусторонние отношения. Также политики поговорили бы про мирные соглашения по украинскому кризису, добавляется в статье.
Также во время приезда в Москву Мерц мог бы посетить различные мемориалы, которые посвящены памяти жертв войны.
Мерц стал канцлером Германии 6 мая. По итогам второго голосования кандидатуру политика поддержали 325 парламентариев.