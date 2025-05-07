Berliner Zeitung: Мерцу нужно проявить мужество и отправиться в Москву 9 мая

Новому немецкому канцлеру Фридриху Мерцу необходимо прибыть в Москву 9 мая в День победы. Лидер ФРГ должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Berliner Zeitung.

На встрече главы Германии и РФ могли бы обсудить двусторонние отношения. Также политики поговорили бы про мирные соглашения по украинскому кризису, добавляется в статье.

Также во время приезда в Москву Мерц мог бы посетить различные мемориалы, которые посвящены памяти жертв войны.

Мерц стал канцлером Германии 6 мая. По итогам второго голосования кандидатуру политика поддержали 325 парламентариев.