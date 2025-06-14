Берлетик: после ударов Израиля по Ирану мир должен прекратить разговоры с США

Геополитический аналитик Брайан Берлетик заявил, что после ударов Израиля по Ирану мир должен прекратить разговоры с Соединенными Штатами, сообщает RT .

«Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — написал он в соцсети X.

По его словам, следующей целью могут стать Россия и Китай.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.