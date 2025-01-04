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Бербок прокомментировала свое публичное оскорбление в Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что ожидала казуса, который произошел с представителями новых властей Сирии. Местные политики не захотели жать руку дипломату, вместо этого они приложили руку к сердцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus.

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — отметила Бербок.

При этом после главы МИД к сирийским политикам подошел другой член немецкой делегации. Мужчине они пожать руку согласились.

Немецкое СМИ Bild* написало, что совершенные сирийскими политиками действия — пощечина и оскорбление для Бербок.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ приехала в Сирию, дабы не допустить распространения на нее влияния РФ и КНР.