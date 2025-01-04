Бербок отправилась в Сирию, чтобы не допустить «влияния» России и Китая
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю, сообщает «Газета.ru».
«Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — сообщает Tagesschau.
Она посетила страну вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэль Барро.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия и вмешивается в процесс становления сирийской государственности.