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Бербок отправилась в Сирию, чтобы не допустить «влияния» России и Китая

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю, сообщает « Газета.ru ».

«Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — сообщает Tagesschau.

Она посетила страну вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэль Барро.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия и вмешивается в процесс становления сирийской государственности.