Бербок объяснила, для чего ФРГ на своей территории нужны ракеты США

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость разместить американские ракеты на территории ФРГ желанием защитить Берлин и Европу от угрозы, которая якобы исходит со стороны России, сообщает Газета.ru со ссылкой на DW.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — сказала Бербок.

По словам главы МИД ФРГ, Германия заботится о собственной безопасности и силе, поэтому вкладывает в данные сферы инвестиции. Бербок считает, что размещение американских ракет на своей территории станет надежным сдерживающим фактором для России.

При этом данное решение — разместить в Германии американские ракеты дальнего боя — не одобрил депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн. Он считает, что принятое канцлером Олафом Шольцем решение не защищает Германию, а, наоборот, ставит ее под угрозу, создавая опасность для России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия начала заранее готовить ответные меры на решение ФРГ разместить у себя ракеты США.