В Германии раскритиковали решение Шольца о размещении американских ракет
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Депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн заявил, что решение канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и собственной партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом и актом угрозы против России, сообщает РИА Новости.
«Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии», — сказал Пелльманн.
Он предположил, что Шольц проинформировал главу Минобороны Германии Бориса Писториуса о планируемом размещении ракет США незадолго до официального заявления в кулуарах на саммите НАТО. Но канцлер разбирается в этом «путчеобразном» подходе.
По мнению политика, бундестаг должен принимать участие в решении таких важных для страны вопросов, как размещение американских ракет на территории ФРГ. Планируемое размещение является актом угрозы в ущерб Германии.
Парламентарий привел данные недавнего опроса института Forsa, согласно которому 49% жителей Германии считающих неверным решение ракет США на территории страны, в то время как на территории бывшей ГДР доля противников составляет 74%.
Пелльманн добавил, что положить конец эскалации, наращиванию вооружений и опасности большой войны может лишь общая архитектура безопасности, которая включает все европейские страны.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Власти США и Германии достигли необходимых договоренностей.
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва предпримет ответные шаги в случае развертывания американских ракет в мире.