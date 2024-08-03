В Германии раскритиковали решение Шольца о размещении американских ракет

сегодня в 10:02

Депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зерен Пелльманн заявил, что решение канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет в Германии в обход бундестага и собственной партии социал-демократов (СДПГ) является «путчеобразным» подходом и актом угрозы против России, сообщает РИА Новости .

«Насколько мне известно, это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход бундестага и собственной партии», — сказал Пелльманн.

Он предположил, что Шольц проинформировал главу Минобороны Германии Бориса Писториуса о планируемом размещении ракет США незадолго до официального заявления в кулуарах на саммите НАТО. Но канцлер разбирается в этом «путчеобразном» подходе.

По мнению политика, бундестаг должен принимать участие в решении таких важных для страны вопросов, как размещение американских ракет на территории ФРГ. Планируемое размещение является актом угрозы в ущерб Германии.

Парламентарий привел данные недавнего опроса института Forsa, согласно которому 49% жителей Германии считающих неверным решение ракет США на территории страны, в то время как на территории бывшей ГДР доля противников составляет 74%.

Пелльманн добавил, что положить конец эскалации, наращиванию вооружений и опасности большой войны может лишь общая архитектура безопасности, которая включает все европейские страны.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Власти США и Германии достигли необходимых договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва предпримет ответные шаги в случае развертывания американских ракет в мире.