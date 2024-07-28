Путин: Россия ответит на размещение американских вооружений в Германии

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что страна предпримет ответные шаги в случае развертывания американских ракет в мире, сообщает ТАСС .

Российский лидер выступил на главном Военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. По его словам, сейчас разработка в РФ некоторых ударных систем находится на завершающей стадии.

«РФ видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что если в ФРГ все-таки появятся ракеты США, тогда Москва признает себя свободной от моратория на размещение РСМД.

Ранее Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым принял военно-морской парад в Петербурге.