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В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В акватории Невы на территории Санкт-Петербурга начался Главный военно-морской парад, посвященный празднованию Дня Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Принимают военно-морской парад президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Российский лидер заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

Участвуют в параде в качестве морской составляющей в этом году до 200 кораблей и судов различных классов. Также в мероприятиях принимают участие свыше 100 единиц боевой техники и до 15 тыс. бойцов.

Во время праздничных мероприятий можно увидеть образцы вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ВМФ.

Кроме того, в составе пеших колонн пройдут воспитанники кадетских морских корпусов, нахимовских училищ, слушатели и курсанты военно-морских высших учебных заведений, военнослужащие частей и соединений флотов и Каспийской флотилии.

В конце праздника проведут концерты и выступления военных оркестров. Завершится все вечером праздничным салютом.