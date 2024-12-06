сегодня в 17:43

Бербок допустила грубую ошибку в численности Европы, обращаясь к Лаврову

Глава МИД Германии Анналена Бербок попыталась раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, но в ходе спора допустила грубую ошибку в численности населения Европы, сообщает РИА Новости .

Обращаясь к Лаврову, Бербок заявила: «Вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе».

Таким образом, она почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения, проживающего на территории данной части света.

Согласно данным ООН, в Европе проживает около 750 млн человек. А численность населения в 1,3 миллиарда человек имеют «наиболее развитые страны», куда входят, помимо Европы, государства Северной Америки, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

После этого МИД ФРГ в соцсети Х опубликовал скорректированную цитату. Там вместо Европы уже был написан «регион ОБСЕ».

Ранее стало известно, что Бербок разводится после 17 лет брака. Она добавила, что пока не состоит в новых отношениях.