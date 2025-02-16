Белый дом указал Шольцу на «скамью подсудимых» после разговора Трампа и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц употребил слово «диктатура», когда комментировал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Лимитт указала ему на «скамью подсудимых», пишет RT .

«Выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых», — заявила Лимитт, комментируя высказывание канцлера ФРГ.

Ранее сообщалось, что президент США инициировал телефонный звонок с Путиным 12 февраля. Лидеры двух стран затронули ряд важных мировых вопросов, в том числе украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор длился почти полтора часа, по итогу беседы они договорились встретиться.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что организация встречи Путина и Трампа требует особой подготовки. Компетентные помощники уже прорабатывают этот вопрос совместными усилиями.