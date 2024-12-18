Белый дом: у Украины нет шансов на приглашение в НАТО

У Украины нет шансов на то, что НАТО пригласит ее присоединиться, по крайней мере, пока у власти президент США Джо Байден. Этот вопрос может рассмотреть новая администрация, сказал помощник действующего американского лидера Майкл Карпентер, сообщает ТАСС .

Вопрос о приглашении Украины в НАТО может рассмотреть уже следующий президент США — Дональд Трамп. При этом среди стран Североатлантического альянса до сих пор не определили, насколько целесообразно призывать страну присоединиться к альянсу, отметил Карпентер.

Он добавил, что рано или поздно Украину в НАТО в любом случае возьмут. Однако неизвестны сроки того, когда это произойдет.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что Украина не получит приглашение в НАТО. Он также добавил, что РФ не уйдет с территорий, которые у нее под контролем.