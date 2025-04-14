Белый дом: Трамп в ближайшее время ждет «очень хорошие предложения» по Украине

Американский президент Дональд Трамп 14 апреля встретился с президентом Сальвадора Найибом Букеле и рассказал, что в ближайшее время ждет «очень хорошие предложения» по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме во время общения с журналистами, пишет ТАСС .

«И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Это все, что я хочу сделать. Я хочу остановить гибель людей. И я думаю, что мы преуспели в этом. Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — заявил Трамп.

Ранее президент США заявил, что допускает позитивное развитие событий для России и Украины в контексте конфликта. Он не исключает, что у обеих стран «все будет хорошо».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля отметил, что американский президент лучше европейских лидеров понимает суть украинского конфликта и понимает, что устранять надо первопричину возникновения конфликта, чтобы в будущем ситуация не повторилась.