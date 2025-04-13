Президент США призвал всех «смириться или заткнуться» для мира на Украине
Трамп допустил позитивное развитие событий для России и Украины
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Президент США Дональд Трамп позитивно высказался о перспективах урегулирования конфликта между Украиной и Россией, пишет RT.
«Наступает момент, когда вам просто нужно либо смириться, либо заткнуться», — заявил Трамп
Он уточнил, что у обеих стран «возможно, все будет хорошо».
При этом глава Белого дома не привел конкретных деталей, ограничившись общими формулировками.
Ранее США продлили санкционные ограничения против России еще на год.