Президент США призвал всех «смириться или заткнуться» для мира на Украине

сегодня в 06:22

Трамп допустил позитивное развитие событий для России и Украины

Президент США Дональд Трамп позитивно высказался о перспективах урегулирования конфликта между Украиной и Россией, пишет RT .

«Наступает момент, когда вам просто нужно либо смириться, либо заткнуться», — заявил Трамп

Он уточнил, что у обеих стран «возможно, все будет хорошо».

При этом глава Белого дома не привел конкретных деталей, ограничившись общими формулировками.

Ранее США продлили санкционные ограничения против России еще на год.