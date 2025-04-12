Трамп на год продлил действие антироссийских санкций Байдена

Американский президент Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» Москвы. Соответствующий режим в апреле 2021 года ввел экс-глава государства Джо Байден.

«Я продлеваю на один год режим чрезвычайной ситуации в стране, объявленный в исполнительном указе 14024», — говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

Из документа следует, что якобы «вредоносная деятельность» российских властей продолжает представлять необычайную и экстраординарную угрозу американской нацбезопасности, внешней политике и экономике.

Продление антироссийских санкций подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с ВПК России.

Продолжение режима чрезвычайного положения подразумевает продление блокировки российских активов и санкций, а также вторичных ограничений в отношении иностранных финансовых институтов, сотрудничающих с российским военно-промышленным комплексом.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом на тему урегулирования украинского конфликта. Встреча состоялась в Президентской библиотеке Петербурга и длилась 4,5 часа.