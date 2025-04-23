Белый дом: Трамп разочаровался в Зеленском и его терпение иссякает

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в отношении главы украинского государства Владимира Зеленского, заявив, что тот движется в «противоположном направлении от мирного разрешения конфликта», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп стремится к урегулированию ситуации в Украине и его команда приложила «значительные усилия» для достижения этой цели.

«Президент Трамп разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет видеть мир», — сказала Левитт.

Она добавила, что команда Трампа по нацбезопасности и советники президента потратили много времени и ресурсов на разрешение конфликта, финансируемого американскими налогоплательщиками, которые выделили миллиарды долларов на эти усилия.

Президент США также выразил недовольство после того, как Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским. По словам американского лидера, полуостров был потерян 11 лет назад, и Украина не предпринимала попыток его вернуть.