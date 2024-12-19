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Белый дом: США могут пересмотреть свой подход к развертыванию ядерных сил

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свой подход к развертыванию ядерных сил, если другие игроки в этой сфере продолжат наращивать свои арсеналы, сообщает РИА Новости .

В своем выступлении он выделил Китай, отметив, что «есть и другие вызывающие беспокойство государства».

По его словам, если эти страны продолжат увеличивать запасы и развернутые силы, то США пересмотрят свои ядерные развертывания.

Ранее сообщалось, что США строят базу для ядерного оружия на британской авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.