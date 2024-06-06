Белый дом перед встречей Байдена и Зеленского объявит о военной помощи Киеву

США направят Украине вооружения на 225 млн долларов перед встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского во Франции, пишет газета « Известия »

Глава Белого дома и Зеленский могут встретиться во время торжеств в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, утверждает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Детали военной помощи в сообщении не разглашаются.

Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных ударов западным оружием по регионам страны.