Россия собирает Совбез ООН из-за западного оружия

сегодня в 23:42

Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных ударов западным оружием по территории страны, сообщает ТАСС .

«Западные страны дали Киеву зеленый свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Telegram-канала постпредства России при ООН, на которое ссылается агентство.

Заседание может пройти 14 июня.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США поставить новый пакет вооружений Киеву.