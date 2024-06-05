Россия собирает Совбез ООН из-за западного оружия
Москва запросила заседание Совбеза ООН по возможным ударам западным оружием
Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных ударов западным оружием по территории страны, сообщает ТАСС.
«Западные страны дали Киеву зеленый свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Telegram-канала постпредства России при ООН, на которое ссылается агентство.
Заседание может пройти 14 июня.
Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США поставить новый пакет вооружений Киеву.