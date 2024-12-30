Белый дом: Байден сделал 9 января днем траура из-за смерти президента Картера

Из-за смерти экс-главы США Джимми Картера действующий американский президент Джо Байден назначил на 9 января 2025 года день национального траура. Он будет действовать на всей территории Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден попросил жителей США отдать дань памяти Картеру. Помимо этого, будут приспущены американские флаги в государственных учреждениях внутри государства, а также за границей. Требование коснется, в том числе военных баз и дипломатических представительств.

Флаги приспустят на 30 дней.

39-президент США Джимми Картер умер сегодня ночью в возрасте 100 лет. Он был главой Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год. В 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира.