WP: умер экс-президент США Джимми Картер

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Washington Post.

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в штате Джорджия. Был президентом США с 1977 по 1981 год от Демократической партии.

Политик получил Нобелевскую премию мира в 2002 году «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека».

После отставки Картер преподавал, занимался гуманитарной деятельностью.