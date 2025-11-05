сегодня в 17:53

Белоусов: нужно немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил возобновить ядерные испытания на полигоне «Новая Земля». Он назвал этот шаг целесообразным, сообщает РИА Новости .

Президент РФ Владимир Путин в среду провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это произошло на фоне заявлений США о возобновлении ядерных испытаний.

В ходе своего выступления на совещании министр обороны РФ заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям. Она должна пройти на полигоне «Новая земля».

Путин предложил внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы США по возобновлению ядерных испытаний. По его словам, Штаты «будут тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

