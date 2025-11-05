Белоусов: нужно немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле

Политика

Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил возобновить ядерные испытания на полигоне «Новая Земля». Он назвал этот шаг целесообразным, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это произошло на фоне заявлений США о возобновлении ядерных испытаний.

В ходе своего выступления на совещании министр обороны РФ заявил, что считает целесообразным начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям. Она должна пройти на полигоне «Новая земля».

Путин предложил внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы США по возобновлению ядерных испытаний. По его словам, Штаты «будут тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

